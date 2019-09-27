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حكومة الوفاق توقيع على مذكرة تفاهم مع شركة جينيرال إلكتريك الأمريكية في نيويور

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حكومة الوفاق توقيع على مذكرة تفاهم مع شركة جينيرال إلكتريك الأمريكية في نيويورك. #ليبيا #المرصد

The Government of reconciliation signed a memorandum of understanding with the U.S. General Electric company in New York. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • وين المهبول جلول يرى بنفسه خروح الملايين فى مصر فى كل مكان ويراها العالم على الهواء الشعب يدعم السيسى رغم انف الخوان ليعيش فى امن وامان بينما اردوغان يغرق وقال عنه اليوم زعيم المعارضة التركية انتهى عصر اردوغان الذى لو راى ملايين المصريين الداعمين للنظام لامر باعتقال كل الكلاب المسعورة الفاشلة رغم ماينفقون عليهم من ملايين فلو كان النظام ضعيف لاغلق الشوارع ونزلت الدبابات للشوارع مثل زمان ولكن حدث العكس نزل ملايين المصريين دعما للنظام والميادين مفتوحة ويوم جميل وضع خوازيق فى مؤخرة كل اخوانى .وتحيا مصر والموت للاخوان فى كل مكان مصر ام الدنيا وتقف الى جانب الشعب والجيش الليبى العظيم حتى يسحق الخوان ويعيش فى امان فى حماية جيش الكرامة والسيادة الوطنية

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