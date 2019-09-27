حكومة الوفاق توقيع على مذكرة تفاهم مع شركة جينيرال إلكتريك الأمريكية في نيويور

The Government of reconciliation signed a memorandum of understanding with the U.S. General Electric company in New York. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
The Government of reconciliation signed a memorandum of understanding with the U.S. General Electric company in New York. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
وين المهبول جلول يرى بنفسه خروح الملايين فى مصر فى كل مكان ويراها العالم على الهواء الشعب يدعم السيسى رغم انف الخوان ليعيش فى امن وامان بينما اردوغان يغرق وقال عنه اليوم زعيم المعارضة التركية انتهى عصر اردوغان الذى لو راى ملايين المصريين الداعمين للنظام لامر باعتقال كل الكلاب المسعورة الفاشلة رغم ماينفقون عليهم من ملايين فلو كان النظام ضعيف لاغلق الشوارع ونزلت الدبابات للشوارع مثل زمان ولكن حدث العكس نزل ملايين المصريين دعما للنظام والميادين مفتوحة ويوم جميل وضع خوازيق فى مؤخرة كل اخوانى .وتحيا مصر والموت للاخوان فى كل مكان مصر ام الدنيا وتقف الى جانب الشعب والجيش الليبى العظيم حتى يسحق الخوان ويعيش فى امان فى حماية جيش الكرامة والسيادة الوطنية
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