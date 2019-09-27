ليبيا_الآن| “اقتصاد الوفاق” تسمح بتصدير خردة الحديد . . . أصدرت وزارة الاقت…

#ليبيا_الآن| “اقتصاد الوفاق” تسمح بتصدير خردة الحديد

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أصدرت وزارة الاقتصادي والصناعة في حكومة الوفاق قرارا يقضي بالموافقة على عمليات تصدير خردة الحديد اعتبارا من ستبمبر الجاري حتى آخر ديسمبر من السنة الحالية.

وأشار القرار إلى أن الخردة المسموح بتصديرها تشمل خردة السيارات المكبوسة بالإضافة إلى خردة الحديد المكبوس ومخلفات المواد الصحية.

كما شمل القرار السماح بتصدير خردة النضائد بأنواعها ومخلفات مبردات السيارات بالإضافة لحديد الكربون.

وكلفت وزارة الاقتصاد والصناعة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالإشراف على عملية التنظيم وتسجيل بلد المنشأ، وأوضحت الوزارة في قرارها أن اعتماد تصدير الخردة جاء بعد دراسة مشتركة بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة والشركة الليبية للحديد والصلب.