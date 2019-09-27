#ليبيا_الآن| ليبيا والفلبين تبرمان اتفاقاً لتبادل المعلومات والخبرات

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بحث وزير العمل والتأهيل المفوض في حكومة الوفاق المهدي الأمين أوجه التعاون المشترك مع سفير الفلبين لدى ليبيا الميرغ كاتو، خلال لقاء جمعهما أمس الخميس.

وتطرق الأمين وكاتو لمواضيع عديدة تجمع مصلحة البلدين بما فيها الجانب التجاري والعمالي، حيث شدد كاتو على أهمية دور العمالة الفلبينية في مجال المهن الطبية والطبية المساعدة في ليبيا.

وشدد الأمين على أهمية إقامة مركز تدريبي صحي فلبيني في ليبيا بطريقة الاستثمار المشترك كما قدمت الوزارة مقترحا بتدريب الباحثين عن العمل في ليبيا على مجالات اللحام والكهرباء والمهن الميكانيكية وسمكرة السيارات بمشاركة الخبرات الفلبينية.