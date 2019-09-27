ليبيا_الآن| البريقة: سنواصل تزويد المناطق الشرقية بالوقود . . . أعلنت شركة …

#ليبيا_الآن| البريقة: سنواصل تزويد المناطق الشرقية بالوقود

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أعلنت شركة البريقة النفطية مواصلة إمدادات الوقود للمناطق الشرقية والوسطى، مؤكدة استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين.

وجاء ذلك في تصريح على لسان رئيس لجنة إدارة الشركة عماد بن كورة الذي أشار إلى أن الإمدادات قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، فيما تعمل الشركة على وضع خطط مدروسة لضمان استمرار عمليات التوزيع خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وزودت البريقة المناطق الشرقية والوسطى منذ يناير 2019 بأكثر من 16% من وقود الديزل والبنزين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت إمدادات وقود الديزل إلى 944,00 طن متري من 815,000 طن متري.