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المشري: ثورة فبراير قامت من أجل العدالة وتوزيع الثروة على الليبيين ونحن أدرى ب

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المشري: ثورة فبراير قامت من أجل العدالة وتوزيع الثروة على الليبيين ونحن أدرى بذلك. #ليبيا #المرصد

Pain: the February revolution was made for justice and distribution of wealth to libyans and we know it. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • اخوانى قذر يكذب بسرعة سبعين كلمة فى الدقيقة فالخوان مندسين داخل داخل اى ثورة ليجنوا ثمارها ويطيحوا بالاخرين وينفردوا بالسلطة والثروة ويرفضون تسليمها اذا خسروا الانتخابات وهم من شرق ما خلق مفسدون فى الارض ويسفكون الدماء طباعهم طباع صهيونية عنصرية والثورة الحقيقية هى ثورة الكرامة لتصحيح مسار ثورة فبراير المخطوفة فجيش الكرامة يحارب الارهاب وهو يرفع راية الثورة بينما الخوان يحاربون الجيش الوطنى ويتحالفوا مع من يرفعون رايات سوداء ويذبحون الشعب ويدوسوا على راية الثورة بدعم اخوانى لانهم فروع اخوانية متشبعة بخزعبلات المجرم الاخوانى مرجعية المشرى ومجلسه الاعمى للدولة الارهابية فهل يامجرم الدواعش وانصار القاعدة ثوار ياحمار اتفوا عليك كذاب أشر شيطان لعين من شر ما خلق

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