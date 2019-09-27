المشري: ثورة فبراير قامت من أجل العدالة وتوزيع الثروة على الليبيين ونحن أدرى ب

Pain: the February revolution was made for justice and distribution of wealth to libyans and we know it. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Pain: the February revolution was made for justice and distribution of wealth to libyans and we know it. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
اخوانى قذر يكذب بسرعة سبعين كلمة فى الدقيقة فالخوان مندسين داخل داخل اى ثورة ليجنوا ثمارها ويطيحوا بالاخرين وينفردوا بالسلطة والثروة ويرفضون تسليمها اذا خسروا الانتخابات وهم من شرق ما خلق مفسدون فى الارض ويسفكون الدماء طباعهم طباع صهيونية عنصرية والثورة الحقيقية هى ثورة الكرامة لتصحيح مسار ثورة فبراير المخطوفة فجيش الكرامة يحارب الارهاب وهو يرفع راية الثورة بينما الخوان يحاربون الجيش الوطنى ويتحالفوا مع من يرفعون رايات سوداء ويذبحون الشعب ويدوسوا على راية الثورة بدعم اخوانى لانهم فروع اخوانية متشبعة بخزعبلات المجرم الاخوانى مرجعية المشرى ومجلسه الاعمى للدولة الارهابية فهل يامجرم الدواعش وانصار القاعدة ثوار ياحمار اتفوا عليك كذاب أشر شيطان لعين من شر ما خلق
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