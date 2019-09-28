ليبيا_الآن| كهرباء ليبيا..ميزانيات تهدر والأزمة تتفاقم . . . لا تزال أزمة ا…

#ليبيا_الآن| كهرباء ليبيا..ميزانيات تهدر والأزمة تتفاقم

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لا تزال أزمة انقطاع الكهرباء تلقي بظلالها على معظم المناطق في البلاد مع غياب الحل الذي ينهي هذه الإشكالية المتفاقمة، فبدون حلول جذرية تقف أزمة انقطاع الكهرباء عائقا في وجه معظم المناطق الليبية، الشركة العامة للكهرباء أشارت مرارا وتكرارا إلى الأسباب التي أدت إلى ضعف الشبكة ووصولها حد الانهيار في بعض الأوقات، منها الاستهلاك الكبير للطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتعرض المحطات إلى أضرار جسيمة نتيجة للاشتباكات .

تعاقدات مع شركات أجنبية لصيانة المحطات لم تلق طريقها بسببت تردي الوضع الأمني الذي أدى إلى خروج الشركات ليبقى موعد عودتها مرهونا باستباب الأمن .