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شرعية الحكومة المؤقتة.. دعم القوات المسلحة.. الفساد.. هذا ما جاء في مقابلة الث

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

شرعية الحكومة المؤقتة.. دعم القوات المسلحة.. الفساد.. هذا ما جاء في مقابلة الثني على قناة #ليبيا. #المرصد

Legitimacy of the temporary government.. Support the armed forces.. corruption.. this is what came in the interview interview on #Libya channel. #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ياعم الثنى المهم عمل مقابلات فى قنوات عالمية مثل فوكس نيوز التى احرجت اردوغان وجعلته يهبل فى موضوع بيع مصنع دبابات تركى لقطر ويمكنك بالادلة الفطعية اثبات كذب السراج وبادلة من بيانات ولقاءات حديثة للمقربين فى قنواتهم واخرها باشاغا اعترف بما بنكره السراج من وجود مافيا فشل فى التعامل معها بطرابلس مما تسبب فى هجوم الجيش على طرابلس وايضا بيان رسمى لعدد مم المليشيات يتحدث عن الفساد والسرقة فى مؤسسات طرابلس ووجود سجون سرية للتعذيب وفساد بالسفارات بالخارج وغيره سيبك من القنوات المحلية فالشعب الليبى يعرف الحقيقة وهو يراها على الواقع المهم الاعلام الغربى اعقد مؤتمر صحفى عالمى بالقاهرة امام وسائل الاعلام الكبرى وقدم للصحافة العالمية الحقيقة وكيف استمد الجيش الوطنى شرعيته من مجلس النواب بنصاب قانونى ورفض حكومة السراج التى تعمل رغم انف الشعب بمساعدة مافيا دولية لنهب ثروات الشعب

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