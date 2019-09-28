شرعية الحكومة المؤقتة.. دعم القوات المسلحة.. الفساد.. هذا ما جاء في مقابلة الث

Legitimacy of the temporary government.. Support the armed forces.. corruption.. this is what came in the interview interview on #Libya channel. #Observatory
Translated from Arabic
Legitimacy of the temporary government.. Support the armed forces.. corruption.. this is what came in the interview interview on #Libya channel. #Observatory
Translated from Arabic
ياعم الثنى المهم عمل مقابلات فى قنوات عالمية مثل فوكس نيوز التى احرجت اردوغان وجعلته يهبل فى موضوع بيع مصنع دبابات تركى لقطر ويمكنك بالادلة الفطعية اثبات كذب السراج وبادلة من بيانات ولقاءات حديثة للمقربين فى قنواتهم واخرها باشاغا اعترف بما بنكره السراج من وجود مافيا فشل فى التعامل معها بطرابلس مما تسبب فى هجوم الجيش على طرابلس وايضا بيان رسمى لعدد مم المليشيات يتحدث عن الفساد والسرقة فى مؤسسات طرابلس ووجود سجون سرية للتعذيب وفساد بالسفارات بالخارج وغيره سيبك من القنوات المحلية فالشعب الليبى يعرف الحقيقة وهو يراها على الواقع المهم الاعلام الغربى اعقد مؤتمر صحفى عالمى بالقاهرة امام وسائل الاعلام الكبرى وقدم للصحافة العالمية الحقيقة وكيف استمد الجيش الوطنى شرعيته من مجلس النواب بنصاب قانونى ورفض حكومة السراج التى تعمل رغم انف الشعب بمساعدة مافيا دولية لنهب ثروات الشعب
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