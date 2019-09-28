عاجل

امغيب: تنظيم الإخوان في حالة رعب دفعتهم لمطالبة السراج بتوقيع اتفاقية دفاع مع

تم النشر منذُ 30 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

امغيب: تنظيم الإخوان في حالة رعب دفعتهم لمطالبة السراج بتوقيع اتفاقية دفاع مع #تركيا. #ليبيا #المرصد

Sunset: the organization of the brothers in terror has led them to demand the signing of a defense agreement with #turkey. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اردوغان يغرق فى المشاكل فى تركيا فبعد تطاوله على قادة كبار فى حزبه تركوه وشكل حزب جديد وبعد ان قال زعيم المعارضة ان عصر اردوغان انتهى اليوم تطاول على قتاة فوكس نيوز عندما سأله عن بيع مصنع دبابات تركى لقطر انكر الكذاب كالعادة والقناة تدعم اقولها بالمستندات ومع تزايد الغضب الشعبى تجاه هذا المجرم يزداد تصعيدا حتى يصل الى الخلاص منه اما للسجن او مستشفى المجانين

    رد