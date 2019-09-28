امغيب: تنظيم الإخوان في حالة رعب دفعتهم لمطالبة السراج بتوقيع اتفاقية دفاع مع

Sunset: the organization of the brothers in terror has led them to demand the signing of a defense agreement with #turkey. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Sunset: the organization of the brothers in terror has led them to demand the signing of a defense agreement with #turkey. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
اردوغان يغرق فى المشاكل فى تركيا فبعد تطاوله على قادة كبار فى حزبه تركوه وشكل حزب جديد وبعد ان قال زعيم المعارضة ان عصر اردوغان انتهى اليوم تطاول على قتاة فوكس نيوز عندما سأله عن بيع مصنع دبابات تركى لقطر انكر الكذاب كالعادة والقناة تدعم اقولها بالمستندات ومع تزايد الغضب الشعبى تجاه هذا المجرم يزداد تصعيدا حتى يصل الى الخلاص منه اما للسجن او مستشفى المجانين
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