عسلامة_تونس : #شباب #تونس في #الغربة يطمح لاستقلالية في العمل عن طريق بعث #مشار…

#عسلامة_تونس : #شباب #تونس في #الغربة يطمح لاستقلالية في العمل عن طريق بعث #مشاريع_صغرى، ما هي التسهيلات و الصعوبات اللتي تواجه التونسي المغترب في هذا الإطار؟ ما رأيكم في الموضوع و هل عشتم تجربة مماثلة ؟ شاركو وهيبة و ضيوفها الحوار على #راديو_الآن