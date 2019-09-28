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#عسلامة_تونس : #شباب #تونس في #الغربة يطمح لاستقلالية في العمل عن طريق بعث #مشار…

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#عسلامة_تونس : #شباب #تونس في #الغربة يطمح لاستقلالية في العمل عن طريق بعث #مشاريع_صغرى، ما هي التسهيلات و الصعوبات اللتي تواجه التونسي المغترب في هذا الإطار؟ ما رأيكم في الموضوع و هل عشتم تجربة مماثلة ؟ شاركو وهيبة و ضيوفها الحوار على #راديو_الآن

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