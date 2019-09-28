الشرق الاوسط: جمود فى محاور القتال جنوب طرابلس… وتمسك بالحوار المشروط

أكدت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في تقرير لها أن ليبيا تعاني من تفاقم التكاليف الأمنية والإنسانية والاقتصادية منذ أحداث 2011.

وأوضح التقرير، أن حسم معركة طرابلس بين الجيش والقوات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة بات بعيدا في ظل جمود ميداني عززه توازن القوى، وعُطل في المسار السياسي بسبب تلكؤ مبادرات الحل وتمسك طرفي النزاع بالحوار المشروط.

وبين التقرير أن المعركة التي اندلعت في الرابع من أبريل الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص، دون تحقيق أي طرف تقدم جوهري على الأرض يحسم المعركة.

وأشار التقرير، إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، لازال يحشد لمؤتمر دولي حول الأزمة الليبية، تعتزم ألمانيا استضافته هذا العام، في وقت يكتنف فيه الجمود العملية العسكرية وتوقف التعاطي معها سياسيا.

وبينت أن الصراع في ليبيا تحول إلى حرب بالوكالة بين قوى أجنبية تدعم جماعات مسلحة مختلفة منذ عام 2011 ما تسبب في زيادة أعداد القتلى والجرحى الذين تستقبلهم المستشفيات الميدانية والمشافي في شرق ليبيا وغربها، كلما ازدادت محاور القتال سخونة، على خلفية الاستعانة بطائرات المسيّرة التي ينظر إليها على أنها فاقمت أزمات المواطنين بسبب القصف العشوائي على الأحياء السكنية.

وأردف التقرير أنه مع تمسك كل طرف بشروطه كي يعود ثانية إلى طاولة التفاوض، يرى كثيرون من الساسة الليبيين أن مستقبل بلادهم مرهون بالحلول التي قد تأتي من الخارج.

وأكمل بالتأكيد على تزايد الأصوات المنادية بأن التوزيع غير العادل للثروة في ليبيا من بين أسباب أزمات البلاد، وهو ما أكد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدعوته خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى معالجة الخلل الفادح في مواضيع عدة، من بينها توزيع الثروة والسلطة في ليبيا، وغياب الرقابة الشعبية من خلال ممثلين منتخبين من الشعب الليبي على القرار السياسي والاقتصادي في البلاد، مع ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية كافة.

وأكد التقرير انه من المعلوم أن لكل من إيطاليا وفرنسا مصالح في النفط والغاز الليبيين، وتثار ضدهما اتهامات أيضاً بمساندة أنصار لكل منهما يشاركون في الصراع. وحقاً جمعت الدولتان حفتر والسراج في قمتين استضافتهما باريس وباليرمو العام الماضي، لكنهما فشلتا في إحراز تقدّم.

ورجحت مصادر عسكرية كفة الجيش الذي قالت إنه وضع يده على قرابة نصف مساحة العاصمة، في الوقت الذي تتلقى فيه قوات الوفاق دعما عسكريا من تركيا، مشيرة إلى أن الجيش بات يضع يده على 75 في المائة من الأراضي الليبية، بالإضافة الموانئ النفطية وأغلب الحقول، إلى جانب امتلاكه 9 قواعد عسكرية على طول البلاد؛ مما يعزز من سيطرة الجيش على الأجواء الليبية.

وأمام تمترس القوتين خلف ما تقول إنها مكتسبات حققتها على الأرض، يرى ساسة وحقوقيون أنه لا سبيل ولا حل للأزمة إلا من خلال الحوار والمفاوضات باعتبارهما الحل الأمثل.