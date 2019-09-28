محلل بريطاني: ليبيا أصبحت مسرحا للصراعات الدولية ومقصدًا للإرهابيين

قال المحلل الاستراتيجي البريطاني “آدم غاري” إنه منذ هجوم حلف الناتو على ليبيا سنة 2011 أصبحت البلاد مسرحا لمعارك عسكرية بين الأطراف المتصارعة وتكدست فيها الجماعات المتطرفة بكثافة.

وأضاف “غاري” أن الأنشطة الطبيعية توقفت في ليبيا كدولة منذ تدخل حلف الناتو، وفشلت في تشكيل حكومة قادرة على توحيد الشعب، كما أصبحت مسرحًا للصراعات السياسية على السلطة، وبؤرة للمنظمات الإرهابية المتعددة، وتجار الرقيق والعصابات المحلية والأجنبية، وكل هؤلاء تصارعوا للسيطرة على الموارد الطبيعية فى البلاد.

وأشار المحلل الاستراتيجي البريطاني، إلى أنه فيما يتواصل تأجج القتال بين طرفي الصراع المسلح فى ليبيا، فإن الجيش يحظى بدعم العديد من الدول العربية والأجنبية، ومع ذلك، فإن خصمه هو حكومة تفتقر للشعبية لدى قطاعات الشعب الليبي، على حد قوله.

ولفت إلى أنه قبل أن يشن الناتو حربه على ليبيا سنة 2011، كان الوضع مختلفًا تمامًا، كانت البلاد موحدة سياسياً، وكانت في سلام مع جيرانها، وكان لها علاقات جيدة مع دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية، ومع معظم الدول الآسيوية ومع القوى الأوروبية الكبرى.

ونبّه غاري، إلى أن ضيق أفق الزعماء الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين في ذلك الوقت أدى إلى تدخل عسكري اعترف به الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” لاحقًا بأنه كان أكبر خطأ في رئاسته.

وشدد المحلل الاستراتيجي البريطاني ، على أنه “يمكن للمرء أن يقول بموضوعية إنه في كل مرة تستخدم فيها القوى الغربية الكبرى قوتها العسكرية أو قوى التدخل السياسي لتغيير الظروف الداخلية لبلد أجنبي، فإن الأمور تصبح أسوأ بشكل كبير، ولا تزال ليبيا أحد الأمثلة الرئيسة لأمة دمرها تدخل حلف الناتو، على حد قوله.

وأشار إلى أن الفوضى الحالية في ليبيا، تظهر إلى أي مدى أصبحت الانقسامات الليبية التي تستعصي على الفهم، والتي تأتي في أعقاب حرب الناتو غير الضرورية على الإطلاق، على حد تعبيره.