ليبيا_الآن| طرابلس و مشكلة القمامة . . . بعد اختفائها في المدة الماضية، عاد…

#ليبيا_الآن| طرابلس و مشكلة القمامة

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بعد اختفائها في المدة الماضية، عادت أزمة القمامة لتشغل الرأي العام في طرابلس وتزكم رائحتها أنوف سكان العاصمة.

وتكشف هذه الأزمة ضعف الأجهزة الخدمية وتبين سوء التنسيق بين البلديات والشركة العامة للنظافة والشركات الخاصة المتداخلة على الخط في السنوات الأخيرة .

وترى على جانبي الطرقات في طرابلس بوضوح أكداساً من القمامة الملقاة من قبل المواطنين نظراً لعدم توفر سيارات وعاملين، وسط توهان البلديات وعجزها في إيجاد حل جذري للمشكلة مع الأخذ بالاعتبار الإغلاقات المتكررة للمكبات المعروفة في طرابلس كالكريمية وعين زارة وبوسليم.