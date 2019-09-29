ليبيا_الآن| مساهمات مرزق وتراغن في معرض ليبيا الزراعي بتمنهنت . . . شهد معر…

#ليبيا_الآن| مساهمات مرزق وتراغن في معرض ليبيا الزراعي بتمنهنت

.

.

.

شهد معرض ليبيا الزراعي المقام حالياً في مدينة تمنهنت ببلدية وادي البوانيس مشاركات متميزة لعدد من الجمعيات والمؤسسات من مدينتي تراغن ومرزق، منها المنتجة ومنها المهتمة بالتراث والملابس والمأكولات والمقتنيات الشعبية التي كان يستخدمها أهل تراغن ومرزق قديما.

وبرزت في المعرض أيضاً المشغولات السعفية التي تعتمد في خامها على جريد شجرة النخيل، من منتوجات لحمل وحفظ الأطعمة وأخرى لإستعمالات متنوعة ومتعددة في المنزل والمزرعة من طرف المرأة والرجل على حدٍّ سواء.

يعد معرض ليبيا الزراعي بوابة لكثير من المؤسسات والجمعيات في حوض مرزق وفي الجنوب عموماً لعرض منتجاتها وإثراء السوق الليبي بها .. ولا يقف طموح المساهمين عند حد المشاركة بل يتجاوزها بأن يكون المعرض في دوراته القادمة أكثر إتساعاً وتخصصاً من حيث النوعية التخصصية لكل جناح على حدا.