ليبيا_الآن| هكذا احتفلت غدامس باليوم العالمي للسياحة . . . بمناسبة اليوم ال…

#ليبيا_الآن| هكذا احتفلت غدامس باليوم العالمي للسياحة

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بمناسبة اليوم العالمي للسياحة وتحت شعار (السياحة والوظائف.. مستقبل أفضل للجميع)، أقيمت بفندق دار غدامس احتفالية بالمناسبة بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق خيضر مالك، والوفد المرافق له من شخصيات رسمية بالدولة ورؤساء وإدارات المكاتب السياحية ولفيف من الحضور.

وقدمت بالاحتفالية العديد من الكلمات الرسمية التي أكدت أهمية السياحة ودورها الفعال في تنمية الدولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتخللت الاحتفالية تقديم مجموعة من العروض الوثائقية التي توضح الإحصاءات وأبرز المعالم السياحية والتي يزخر بها الوطن ومكامن القوة والتحديات والتي تواجهها.