ليبيا_الآن| سلاح الجو الليبي يجدد قصفه لمواقع قوات الوفاق بسرت . . واصل سلاح…

#ليبيا_الآن| سلاح الجو الليبي يجدد قصفه لمواقع قوات الوفاق بسرت

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واصل سلاح الجو التابع للجيش الوطني -لليلة الثانية على التوالي- ضرباته الجوية على مواقع تابعة لقوات الوفاق في مدينة سرت ،بقصف مكثف، لم تعلن أي جهة بعد ما أسفر عنه من خسائر في المعدات والأرواح.

وقالت قوة حماية وتأمين سرت -التابعة لقوات الوفاق- إنَّ طيراناً حربياً مسيراً استهدف هذه الليلة مواقع تابعة للقوة بثلاث غارات.

وذكرت مصادر متطابقة أن القصف الجوي العنيف استهدف مواقع تقع في ناحية الجنوب الشرقي من مدينة سرت منها “كامبو النهر” و “مشروع الأبقار”.