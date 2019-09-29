ليبيا_الآن| انخفاض طفيف بأسعار العملات الأجنبية أمام الدينار . . . عادت من …

#ليبيا_الآن| انخفاض طفيف بأسعار العملات الأجنبية أمام الدينار

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عادت من جديد أسعار العملات الأجنبية إلى الانخفاض أمام الدينار في السوق السوداء، اليوم السبت، بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار عند 4.25 دنانير مع حلول الساعة 14:00 بانحفاض قدره قرش واحد بالمقارنة مع أسعار الإغلاق آخر الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر اليورو بقيمة قرش واحد ليتم تداوله في سوق المشير بطرابلس عند 4.63 دنانير، كما شملت هذه الانخفاضات الذهب عيار 18 كسر ليباع الغرام الواحد منه بـ149 دينار، إذ انخفض بمقدار دينارين.