ليبيا_الآن| “ليبيا بريئة”.. إليك أكثر الدول فتكاً بالمناخ . . . اختتمت قمة …

#ليبيا_الآن| “ليبيا بريئة”.. إليك أكثر الدول فتكاً بالمناخ

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اختتمت قمة الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ أعمالها وسط حالة من إثارة الجدل عالمياً بسبب التقصير الذي سيطر على موقف الدول رغم محاولتها الاحتفاء ببعض الإنجازات.

ويسيطر على كوكب الأرض حالة من المستقبل المجهول والخطر نتيجة الانبعاثات الكربونية والتي تهدد العالم وما تسببه من ارتفاع درجات الحرارة، وتغير المناخ، وارتفاع مستويات البحر.

وشهدت القمة التي نظمتها الأمم المتحدة اقتراحات لتخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مثل طرح خطة لتقليص الانبعاثات بمقدار النصف خلال العشرة أعوام المقبلة.