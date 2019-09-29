المجعي: إستهداف حفتر لقوة حماية #سرت يأتي للتغطية على المرتزقة الروس. #ليبيا #

Crumple: Haftar’s targeting of the #sirte protection force comes to cover Russian mercenaries. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Crumple: Haftar’s targeting of the #sirte protection force comes to cover Russian mercenaries. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
انت حمار يا حمار هو طائرات اردوغان الورقية المسيرة تستطيع استهداف اى روسى فى اى مكان لولا اننا تعودنا منكم الكذب لقلنا لكم ليت الروس يفعلون مع المليشيات فى ليبيا مثلما يفعلوا معهم فى سوريا وللعلم فان من حق الروس دفاعا عن امنهم القومى محاربة جبهة النصرة التابعة للقاعدة والمصنفة ارهابيا بعد انتقالهم الى طرابلس كما قال بوتن والذى لا تعلمه ان يوجد اتفاقية للروس مع مصر تجيز لهم استخدام المطارات المصرية واقرب مطار لليبيا مطار سيدى برانى واتمنى ان يشارك الروس فى محاربة الارهاب فى ليبيا الم تتعاونوا مع الامريكان فى ضرب داعش فما المانع من التعاون مع الروس فى محاربة جبهة النصرة ان صح هذا الكلام ياسلام وان لم يصح فاتمنى ان يطلب المشير من المجتمع الدولى خاصة روسيا المساعدة فى ضرب معاقل المليشيات الارهابية طالما يوجد حظر تسلح على الجيش الوطنى موتوا بغيظكم ياانصار القاعدة وداعش وبدونهم انتم اوهن من بيت العنكبوت.
مرحبا بالروس فهم من قضوا على مليشيات اردوغان الارهابية فى سوريا باسلحتهم الفتاكة ولكن فى مصراطة فقط فهم يسون اى مدينة بالارض كما فعلوا فى حلب مرحبا بهم فى القضاء على الارهاب بمصراطة حيث تتميز روسيا باعتبار الاخوان جماعة ارهابية مثلنا مرحبا بهم
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