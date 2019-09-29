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المجعي: إستهداف حفتر لقوة حماية #سرت يأتي للتغطية على المرتزقة الروس. #ليبيا #

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المجعي: إستهداف حفتر لقوة حماية #سرت يأتي للتغطية على المرتزقة الروس. #ليبيا #المرصد

Crumple: Haftar’s targeting of the #sirte protection force comes to cover Russian mercenaries. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • انت حمار يا حمار هو طائرات اردوغان الورقية المسيرة تستطيع استهداف اى روسى فى اى مكان لولا اننا تعودنا منكم الكذب لقلنا لكم ليت الروس يفعلون مع المليشيات فى ليبيا مثلما يفعلوا معهم فى سوريا وللعلم فان من حق الروس دفاعا عن امنهم القومى محاربة جبهة النصرة التابعة للقاعدة والمصنفة ارهابيا بعد انتقالهم الى طرابلس كما قال بوتن والذى لا تعلمه ان يوجد اتفاقية للروس مع مصر تجيز لهم استخدام المطارات المصرية واقرب مطار لليبيا مطار سيدى برانى واتمنى ان يشارك الروس فى محاربة الارهاب فى ليبيا الم تتعاونوا مع الامريكان فى ضرب داعش فما المانع من التعاون مع الروس فى محاربة جبهة النصرة ان صح هذا الكلام ياسلام وان لم يصح فاتمنى ان يطلب المشير من المجتمع الدولى خاصة روسيا المساعدة فى ضرب معاقل المليشيات الارهابية طالما يوجد حظر تسلح على الجيش الوطنى موتوا بغيظكم ياانصار القاعدة وداعش وبدونهم انتم اوهن من بيت العنكبوت.

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  • مرحبا بالروس فهم من قضوا على مليشيات اردوغان الارهابية فى سوريا باسلحتهم الفتاكة ولكن فى مصراطة فقط فهم يسون اى مدينة بالارض كما فعلوا فى حلب مرحبا بهم فى القضاء على الارهاب بمصراطة حيث تتميز روسيا باعتبار الاخوان جماعة ارهابية مثلنا مرحبا بهم

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