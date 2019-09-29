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المحجوب: المجموعة التي استهدفتها أفريكوم في الجنوب يأتي دعمها من #طرابلس. #ليب

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المحجوب: المجموعة التي استهدفتها أفريكوم في الجنوب يأتي دعمها من #طرابلس. #ليبيا #المرصد

Blocked: the group targeted by availability in the south comes its support from #Tripoli. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • من مميزات مليشيات موزه الممولة من قطرائيل انها تدعم الطرفين على الطريقة القطرية فيدعموا الدواعش افريكوم وقطر تتدعن طالبان والامريكان وايران والامريكان والدواعش فى العراق ومليشيات الحشد الشعبى الشيعى المهم عندهم سفك الدماء فى اى مكان ارضاء لموزه

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