المحجوب: المجموعة التي استهدفتها أفريكوم في الجنوب يأتي دعمها من #طرابلس. #ليب

Blocked: the group targeted by availability in the south comes its support from #Tripoli. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Blocked: the group targeted by availability in the south comes its support from #Tripoli. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
من مميزات مليشيات موزه الممولة من قطرائيل انها تدعم الطرفين على الطريقة القطرية فيدعموا الدواعش افريكوم وقطر تتدعن طالبان والامريكان وايران والامريكان والدواعش فى العراق ومليشيات الحشد الشعبى الشيعى المهم عندهم سفك الدماء فى اى مكان ارضاء لموزه
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