ليبيا_الآن| إنقاذ عشرات المهاجرين.. وإخلاء سبيلهم لسوء التنسيق . . . أنقذ ح…

#ليبيا_الآن| إنقاذ عشرات المهاجرين.. وإخلاء سبيلهم لسوء التنسيق

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أنقذ حرس السواحل الليبي 71 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب متهالك شمال غرب الخمس، فجر اليوم الأحد.

وقال المكتب الإعلامي لحرس السواحل إن عملية البحث عن قارب المهاجرين استمرت ليومين متتاليين منذ ورود بلاغ من غرفة عمليات حرس السواحل بشأن نداءات استغاثة مصدرها قارب يشارف على الغرق وسط البحر.

ويحمل المهاجرون جنسيات مختلفة، حيث أعلن حرس السواحل أن بينهم 27 سودانياً، و51 مصرياً، إضافة إلى 3 مهاجرين من فلسطين، وآخر من سوريا، و25 مهاجراً من باكستان.