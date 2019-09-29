كهرباء المؤقتة: شبح انقطاع الكهرباء سينتهي تماماً في المنطقة الشرقية. #ليبيا #

Temporary Electricity: the ghost of power outage will end completely in the eastern region. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Temporary Electricity: the ghost of power outage will end completely in the eastern region. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
أجل حكومة أقوال وأفعال رغم ضيق اليد فالذى يزور المنطقة الشرقية يلتمس التحول إلى وجود دولة وقانون وحكومة نشاطها جدى وبصمت ، وهذا ماتخشاه حكومة المنطقة الغربية الفاشلة ، فكيف تنتظروا خيرا من نفوس تهمها المصالح الشخصية وهذايتعارض مع مصالحها ….!! لذا بقاءواستمرار الحال على ماهو عليه هو أساس بقائها ، ولعل ماحدث بوزارة المالية خير دليل…. !! وعنها ماقامت دولة.
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