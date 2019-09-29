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كهرباء المؤقتة: شبح انقطاع الكهرباء سينتهي تماماً في المنطقة الشرقية. #ليبيا #

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كهرباء المؤقتة: شبح انقطاع الكهرباء سينتهي تماماً في المنطقة الشرقية. #ليبيا #المرصد

Temporary Electricity: the ghost of power outage will end completely in the eastern region. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • أجل حكومة أقوال وأفعال رغم ضيق اليد فالذى يزور المنطقة الشرقية يلتمس التحول إلى وجود دولة وقانون وحكومة نشاطها جدى وبصمت ، وهذا ماتخشاه حكومة المنطقة الغربية الفاشلة ، فكيف تنتظروا خيرا من نفوس تهمها المصالح الشخصية وهذايتعارض مع مصالحها ….!! لذا بقاءواستمرار الحال على ماهو عليه هو أساس بقائها ، ولعل ماحدث بوزارة المالية خير دليل…. !! وعنها ماقامت دولة.

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