عاجل

الرئاسي يعرب عن رفضه للبيان الوزاري الدولي بمشاركة الدائمين الخمسة في مجلس الأ

تم النشر منذُ 18 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الرئاسي يعرب عن رفضه للبيان الوزاري الدولي بمشاركة الدائمين الخمسة في مجلس الأمن بشأن #ليبيا . #المرصد

The President expresses its rejection of the international ministerial statement with the participation of the five permanent members of the security council on #Libya. #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • انت حمار ياحمار اذا اتفق الكبار فلا يحتاجوا لراى امعك مثل من صناعتهم فلا شرعية لك وانت مرفوض من نواب الشعب ومجلس الامن اللى شبكنا يخلصنا ويسحب منك الرخصة المزورة .اى مؤتمر دولى لا يتعامل مع امعات مثلكم هو يحضر ولى امركم فالاتراك موجودون والطليان والانجليز والمركب الايطالى الذى احضر السراج سياتى لاستلامه ومعه ولى امره ليهاجر الى لندن ويحضروا امعة اخر من المدرسة الصهيونية اذا لزم الامر اسكتوا خيبكم الله انتم كل يوم تفضحوا بعض وتقولوا كلام مجانين قال ايه السراج بيقول لا يوجد لا فى الشرق ولا فى الغرب اه يبقى فين يمكن فى الشمال غرق فى البحر ولا فى الجنوب عند تشاد ربنا يشفيك ياسراج من الهبل

    رد