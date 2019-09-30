الرئاسي يعرب عن رفضه للبيان الوزاري الدولي بمشاركة الدائمين الخمسة في مجلس الأ

The President expresses its rejection of the international ministerial statement with the participation of the five permanent members of the security council on #Libya. #Observatory
Translated from Arabic
The President expresses its rejection of the international ministerial statement with the participation of the five permanent members of the security council on #Libya. #Observatory
Translated from Arabic
انت حمار ياحمار اذا اتفق الكبار فلا يحتاجوا لراى امعك مثل من صناعتهم فلا شرعية لك وانت مرفوض من نواب الشعب ومجلس الامن اللى شبكنا يخلصنا ويسحب منك الرخصة المزورة .اى مؤتمر دولى لا يتعامل مع امعات مثلكم هو يحضر ولى امركم فالاتراك موجودون والطليان والانجليز والمركب الايطالى الذى احضر السراج سياتى لاستلامه ومعه ولى امره ليهاجر الى لندن ويحضروا امعة اخر من المدرسة الصهيونية اذا لزم الامر اسكتوا خيبكم الله انتم كل يوم تفضحوا بعض وتقولوا كلام مجانين قال ايه السراج بيقول لا يوجد لا فى الشرق ولا فى الغرب اه يبقى فين يمكن فى الشمال غرق فى البحر ولا فى الجنوب عند تشاد ربنا يشفيك ياسراج من الهبل
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