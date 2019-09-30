#ليبيا_الآن| بلدي سرت يعلق حول استهداف سلاح الجو لمواقع في المدينة

.

.

.

دان عميد بلدية سرت مختار المعداني القصف الجوي الذي طال مدينة سرت خلال اليومين الماضيين مؤكدا أن سرت تقف بمنأى عن كافة التجاذبات السياسية والعسكرية.

وبشأن التهديدات التي طالت المجلس البلدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بضرورة أن يصدر المجلس بيانا حول الحادثة أو الرحيل، أكد المعداني أن قرار البلدي مستقل ولا يمكن لأي شخص أن يكون وصيا عليه.

وأضاف المعداني أنه لو بإمكان البيانات حماية المدينة من الصواريخ لتم إصدار ألف بيان بدل بيان واحد.