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الغصري: اقتراب عناصر داعش من سرت يجعلها هدف للافريكوم

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 

حذر المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص محمد الغصري عناصر داعش من الاقتراب من سرت قائلا “كلما اقترب عناصر داعش من سرت ستكون هدف للافريكوم”.

وقال الغصري في تصريحات تلفزيونية رصدتها بوابة إفريقيا الإخبارية إن القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) قامت بغارات على الجنوب الليبي الذي يأتي منه عناصر تنظيم داعش موضحا أنه كلما اقتربت عناصر داعش من مدينة سرت ستكون هدف للافريكوم.

وأعلنت أفريكوم تنفيذ غارة جوية أمس الاحد بالتنسيق مع حكومة الوفاق استهدفت عناصر تنظيم داعش جنوب ليبيا مخلفة 7 قتلى من العناصر الإرهابية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • انتم من تدعمون الدواعش فى الجنوب ياتيس وانتم من تفعون للافريكوم من ثروات الشعب للافريكوم ليقضوا عليهم منتهى الغباوة كما تفعل سيدتكم قطر تدعم داعش فى العراق وتدعم الحشد الشيعى الذى يحاربهم وتدعم ايران وامربكا معا ربنا يشفيك فالدواعش لن يدخلوا سرت لوجود اخوانهم الارهابيين بمسمى اخر

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  • انت حمار ياحمار انتم والدواعش فى معسكر واحد اخوة اعداء يمولكم فطرائيل ويدعمكم اردوغان والبغداد يتحرك باوامر منه

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