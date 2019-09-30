الغصري: اقتراب عناصر داعش من سرت يجعلها هدف للافريكوم

حذر المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص محمد الغصري عناصر داعش من الاقتراب من سرت قائلا “كلما اقترب عناصر داعش من سرت ستكون هدف للافريكوم”.

وقال الغصري في تصريحات تلفزيونية رصدتها بوابة إفريقيا الإخبارية إن القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) قامت بغارات على الجنوب الليبي الذي يأتي منه عناصر تنظيم داعش موضحا أنه كلما اقتربت عناصر داعش من مدينة سرت ستكون هدف للافريكوم.

وأعلنت أفريكوم تنفيذ غارة جوية أمس الاحد بالتنسيق مع حكومة الوفاق استهدفت عناصر تنظيم داعش جنوب ليبيا مخلفة 7 قتلى من العناصر الإرهابية.

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