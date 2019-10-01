ليبيا_الآن| إضراب مفتوح بجامعة صبراتة . . . دخل أعضاء هيئة التدريس وموظفو ج…

#ليبيا_الآن| إضراب مفتوح بجامعة صبراتة

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دخل أعضاء هيئة التدريس وموظفو جامعة صبراتة -أمس الاثنين- في إضراب مفتوح بالجامعة، قفلوا بموجبه أبواب إدارة الجامعة وإيقاف العمل بها إلى حين إشعارا آخر .

وجاء هذا الإضراب بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع بين نقابة موظفي التعليم العالي ونقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية المنعقد بمدينة الزاوية هذه الأيام.

وقال الدكتور عرفات امبيرش -نقيب عام أعضاء هيئة تدريس وموظفي جامعة صبراتة- إن الأبواب قد أُغلِقت ولانجد أي عضو هيئة تدريس ولا أي موظف فقط نجد الألم على غلق الأبواب ونحمل الحكومة كل المسؤولية على غلق الأبواب أمام طلبتنا وأولادنا ولسوف نستمر في الإضراب حتى يستمع إلينا صُنَّاع القرار ويلبوا مطالب أعضاء هيئة التدريس وموظفي الدولة الليبية”.