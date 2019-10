نور: ” مستحيل إتزوج بلا حب”

وأنتن؟ هل يمكن أن تتزوجي شخصاً لا تحبيه؟ لماذا؟ وأنت، هل يمكن أن تفعل ذلك ولأي سبب؟

استمعوا لحديث نور وميراشا بـ #حكي_بنات وشاركونا آراءكم..

Nour: “impossible to get married without love”

And you? Can you marry someone you don’t love? Why? And you, can you do it for any reason?

Listen to noor and mi talk with #girls and share your thoughts..

