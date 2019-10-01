ليبيا_الآن| “لا ريبوبليكا”: عودة قوية لداعش عبر بوابة ليبيا . . . نشرت صحيف…

#ليبيا_الآن| “لا ريبوبليكا”: عودة قوية لداعش عبر بوابة ليبيا

.

.

.

نشرت صحيفة “لا ريبوبليكا” la Repubblica الإيطالية تقريراً تحت عنوان (ليبيا، داعش يُحاول أن يولد من جديد على بعد خطوتين من إيطاليا).

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى حجم الخطر الذي تعكسه الغارات الجوية التي شنتها مُقاتلات القوات الأمريكية في أفريقيا على مجموعات إرهابية تتبع داعش تختبئ في الصحراء الليبية، مُحذّرة من أن داعش يُحاول النهوض من رماد الهزائم، واختار ليبيا كونه البلد الذي تتوفر فيه الظروف المثالية ليستعيد داعش صفوفه داخله، من صراع وتفكك وانفلات أمني.