ليبيا_الآن| إيطاليا تبحث عن دور أمريكي أكبر في ليبيا . . . يلتقي وزير الخا…

#ليبيا_الآن| إيطاليا تبحث عن دور أمريكي أكبر في ليبيا

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يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم، في روما، وسط ترقب لمُخرجات هذا اللقاء المعنية بالملف الليبي.

ويرى مُراقبون أن الأزمة الليبية ستكون على رأس الملفات التي سيناقشها الوزيران خلال الاجتماع، إذ يتزامن مع تكثيف القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” لضرباتها الجوية على إرهابيي داعش في ليبيا.

وكان دي مايو قد قال مؤخرا إنه “يثق بأن الإشارة المطلوبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم الاستراتيجية الإيطالية لإحلال السلام في ليبيا ستصل في الوقت المناسب”.