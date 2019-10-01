#ليبيا_الآن | بعد توديع “أبطال أفريقيا”.. بعثة النصر تعود إلى بنغازي

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وصلت بعثة فريق النصر إلى مدينة بنغازي على متن الخطوط المصرية عقب انتهاء مهمة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وتوديعها للبطولة على حساب فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

وكان النصر قد فقد مباراة الذهاب على أرضه بثلاثة أهداف لهدف وعاد بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة الإياب بملعب مركب محمد الخامس.

وانتقل النصر لتمثيل ليبيا في مسابقة الكونفدرالية حيث ستقام القرعة في السادس من شهر أكتوبر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.