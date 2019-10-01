ليبيا_الآن| الدولار يُخالف اليورو والذهب ويرتفع أمام الدينار . . . بعد أن ش…

#ليبيا_الآن| الدولار يُخالف اليورو والذهب ويرتفع أمام الدينار

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بعد أن شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار أمس الاثنين، عاد الدولار للارتفاع بينما انخفض اليورو والذهب.

وتداول التجار الدولار بـ4.27 دنانير مرتفعا قرشا واحدا مقارنة مع سعر الافتتاح اليوم الثلاثاء، في حين انخفض اليورو قرشا واحدا وبيع في سوق المشير بطرابلس بـ4.59 دنانير.

وشملت حالة الانخفاض الذهب كسر عيار 18 الذي فقد من قيمته دينارا وبيع الغرام الواحد منه مساء اليوم بـ145 دينارا.

أما العملات العربية والأجنبية فقد استقرت لليوم الثاني على التوالي وظلت قيمة الجنية المصري أمام الدينار مستقرة عند الحدود الليبية المصرية وبيع عصر اليوم بـ25 قرشا، أما الدينار التونسي فقد حافظ هو الآخر على قيمته وبيع على الحدود الليبية التونسية بـ1.49 دينار.