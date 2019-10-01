ليبيا_الآن| غدامس تُحيي اليوم العالمي للسياحة “على طريقتها” . . . على شجى ن…

#ليبيا_الآن| غدامس تُحيي اليوم العالمي للسياحة “على طريقتها”

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على شجى نغمات التراث الأصيل وعلى عتبات الحضارة والتاريخ، تتألق مدينة غدامس وتبدع وتربط الماضي بالحاضر ضمن فعاليات احتفالية اليوم العالمي للسياحة التي تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق، حيث انطلقت بقاعة بيت الشباب غدامس فعاليات معرض الصناعات التقليدية والحرف اليدوية الغدامسية.

وشهد المعرض مشاركة مجموعة من الحرفيين ومنظمات المجتمع المدني المختصة بالصناعات الجلدية والسعفية وأعمال الديكور والإكسسورات وقص المهندس البخاري حودة شريط الافتتاح ليطلق المشاركون العنان لإبداعاتهم وأفكارهم التي شدّت أنظار معظم زائري المعرض.