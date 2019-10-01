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‎بيان عاجل حول الحملة الجوية في طرابلس ومصراتة‎

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل | بيان القيادة العامة للقوات المسلحة حول الحملة الجوية التي إستهدفت الليلة مواقع في قاعدة معيتيقة بـ #طرابلس و الكلية الجوية #مصراتة . #ليبيا #المرصد

Breaking | statement of the general command of the armed forces about the air campaign targeting sites at the mitiga base in #Tripoli and air college #misrata. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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