عاجل بيان عاجل حول الحملة الجوية في طرابلس ومصراتة تم النشر منذُ دقيقة واحدةاضف تعليقاًمصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر عاجل | بيان القيادة العامة للقوات المسلحة حول الحملة الجوية التي إستهدفت الليلة مواقع في قاعدة معيتيقة بـ #طرابلس و الكلية الجوية #مصراتة . #ليبيا #المرصد Breaking | statement of the general command of the armed forces about the air campaign targeting sites at the mitiga base in #Tripoli and air college #misrata. #Libya #Observatory Translated from Arabic
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