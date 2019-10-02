ليبيا_الآن| ليبيا تطلق سراح البحارة التونسيين المحتجزين . . . أعلنت وزارة ا…

#ليبيا_الآن| ليبيا تطلق سراح البحارة التونسيين المحتجزين

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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، إطلاق سراح 16 بحّارا تونسي، بعد احتجازهم في ميناء الزاوية يوم أمس، بعد عملية تفاوض بين ممثلي الوزارة وأطراف ليبية.

وتمت عملية التفاوض بين القنصلية العامة التونسية بليبيا والسفارة الليبية في تونس، والتي أفضت إلى إطلاق سراح البحارة، اللذين ضبطتهم دورية تابعة للقطاع الغربي بحرس السواحل على متن مركبي صيد دخلا المياه الإقليمية الليبية بصورة غير قانونية ويصطادان بين حقلي البوري والجرف.

وتم ضبط البحارة على بعد نحو 65 ميلا شمال صبراتة، وبعد السيطرة على القاربين، تم توجيههما إلى نقطة مصفاة الزاوية.