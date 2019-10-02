ليبيا_الآن| مُسلحون يقتحمون مقر رئاسة “أركان الوفاق” . . . في ساعات متأخرة …

#ليبيا_الآن| مُسلحون يقتحمون مقر رئاسة “أركان الوفاق”

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في ساعات متأخرة من الليل، اقتحمت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم ما يعرف بكتيبة هشام مسيمير، مقر رئاسة أركان حكومة الوفاق في طرابلس، ولم يصدر أي بيان أو توضيح من وزارة الداخلية أو حكومة حول ما حدث، وملابساته.

وفي عملية تتبع الحادثة، تبيّن أن نشطاء على مواقع التواصل تداولوا صورا لأفراد أمام أحد المواقع الحكومية في طرابلس، داخل سيارات مسلحة عليها شعارا يحمل اسم الكتيبة، التي يبدوا أنها قد أنشأت بعد مقتل هشام مسيمير، مصحوبين بأسلحتهم.