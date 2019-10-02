ليبيا_الآن| مؤشرات خطيرة على عودة داعش إلى ليبيا . . . قُتِل 43 مسلحا تابعي…

#ليبيا_الآن| مؤشرات خطيرة على عودة داعش إلى ليبيا

.

.

.

قُتِل 43 مسلحا تابعين لداعش قتلوا خلال أسبوع في هجمات لقوات أفريكوم في الجنوب الليبي، ضمن ضربات كشفت بوضوح إعادة تموضع قوات داعش في ليبيا بعد نفي حكومة الوفاق وجودها في البلاد إبان عمليات الجيش الليبي في مرزق متهمة قوات الجيش بخوض حرب جهوية عرقية لنشر الفوضى في الجنوب.

واشنطن رفعت من وتيرة عملياتها داخل ليبيا حيث نفذت أربع ضربات جوية قتالية منذ التاسع عشر من سبتمبر الماضي لتكون الأقوى منذ وصول دونالد ترمب للرئاسة في يناير ألفين وسبعة عشر، وهو ارتفاع كبير في عدد الضربات بالمقارنة مع العمليات السابقة التي لم يتجاوز فيها التدخل الجوي الأميركي ضد التنظيمات الإرهابية في ليبيا ثلاث مرات طوال عام كامل.