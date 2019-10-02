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السعيدي: جماعة الاخوان تتعامل مع السراج كدمية لينفذ الأوامر الصادرة لهم من #تر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السعيدي: جماعة الاخوان تتعامل مع السراج كدمية لينفذ الأوامر الصادرة لهم من #تركيا و #قطر. #ليبيا #المرصد

Saidi: the brotherhood deals with al-AOS as a puppet to execute orders from #turkey and #Qatar. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • لكل تيس اخوانى ستشخ على روحك عندما تعلم ياحمار ان المشير خليفة حفتر هو رئيس مجلس السيادة الوطنى القادم لليبيا بعد ابعاد الخوان على طريقة السودان فى اقامة دولة مدنية فلا يمكن لاى دولة فى العالم ان تتجاهل قائد منتصر يسيطر على اكثر من ثلاث ارباع البلاد وكلمته مطاعة فى هذه الارض بينما السراج امعة يتلوا بيان مشترك اعدته المليشيات التى قسمت طرابلس لكنتونات تسيطر كل واحدة منها على واحدة وراى العالم ما فعله الصندوق من اعتداء على وزير مالية السراج ولم يستطع وزير داخلية السراج ان يقبض عليه فالمليشيات فوق القانون والسراج يعيش تحت اقدامها ذليلا انتهى الدرس ياغبى لا مكان للسراج وعصابته ولا للخوان فى الدولة المدنية الجديدة عقب تحرير طرابلس بعد مؤتمر برلين الفاشل مقدما اذا لم يأخذ بخارطة الطريق التى وضعها المشير خليفة خفتر اما هزيان السراج امام العالم كله فهو دليل على انه مجنون مكانه قرقارش

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