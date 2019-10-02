السعيدي: جماعة الاخوان تتعامل مع السراج كدمية لينفذ الأوامر الصادرة لهم من #تر

Saidi: the brotherhood deals with al-AOS as a puppet to execute orders from #turkey and #Qatar. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Saidi: the brotherhood deals with al-AOS as a puppet to execute orders from #turkey and #Qatar. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
لكل تيس اخوانى ستشخ على روحك عندما تعلم ياحمار ان المشير خليفة حفتر هو رئيس مجلس السيادة الوطنى القادم لليبيا بعد ابعاد الخوان على طريقة السودان فى اقامة دولة مدنية فلا يمكن لاى دولة فى العالم ان تتجاهل قائد منتصر يسيطر على اكثر من ثلاث ارباع البلاد وكلمته مطاعة فى هذه الارض بينما السراج امعة يتلوا بيان مشترك اعدته المليشيات التى قسمت طرابلس لكنتونات تسيطر كل واحدة منها على واحدة وراى العالم ما فعله الصندوق من اعتداء على وزير مالية السراج ولم يستطع وزير داخلية السراج ان يقبض عليه فالمليشيات فوق القانون والسراج يعيش تحت اقدامها ذليلا انتهى الدرس ياغبى لا مكان للسراج وعصابته ولا للخوان فى الدولة المدنية الجديدة عقب تحرير طرابلس بعد مؤتمر برلين الفاشل مقدما اذا لم يأخذ بخارطة الطريق التى وضعها المشير خليفة خفتر اما هزيان السراج امام العالم كله فهو دليل على انه مجنون مكانه قرقارش
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