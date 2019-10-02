عاجل البدري: يجب إيقاف الخونة من العبث بأموال الليبيين.. وعملية إعاة إعمار البلاد ت تم النشر منذُ دقيقة واحدةاضف تعليقاًمصدر الخبر / ليبيا مباشر مصدر الخبر / ليبيا مباشر البدري: يجب إيقاف الخونة من العبث بأموال الليبيين.. وعملية إعاة إعمار البلاد تحتاج لأكثر من 40 عام. #ليبيا #المرصد Badri: Traitors must be stopped from messing with the money of libyans.. and the process of taking into account the reconstruction of the country takes more than 40 years. #Libya #Observatory Translated from Arabic
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