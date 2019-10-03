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تعرّف على القطاعات الخمسة التي أوقف الرئاسي قرارات زيادة مرتباتها . #ليبيا #ال

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تعرّف على القطاعات الخمسة التي أوقف الرئاسي قرارات زيادة مرتباتها . #ليبيا #المرصد

Learn about the five sectors where the presidential has suspended decisions to increase salaries. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ستتم عملية اعادة مراجعة التوظيف ومراقبة العمل داخل المؤسسات الليبيةوتدوين النتاءج و تشكيل لجنة مراقبة الأداء اثناء العمل – ورفع العلاوات – وتوظيف الخريجين واصحاب الخبرات – والمحاسبة ألقانونية لأي تجاوزات داخل. ادارة المؤسسات . بسبب الابلاغ الى انتماءات بعض الموظفين والموظفات لاحزاب خارجة عن البلاد وتقوم بتحويل امًوال وبيانات مرتبطة بالإدارة والتشغيل والعمل الاداري – الى دول عربية واجنبية معادية للشعب الليبي –

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