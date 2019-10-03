ليبيا_الآن| النفط الليبي.. انخفاض في الإيرادات وتحذير من تراجع الإنتاج . . أ…

#ليبيا_الآن| النفط الليبي.. انخفاض في الإيرادات وتحذير من تراجع الإنتاج
.
.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن انخفاض الإيرادات في شهر أغسطس محذرةً في بيان لها على موقعها الرسمي على الانترنت من تراجع حادّ في إنتاج النفط الليبي خلال الأشهر التسعة المقبلة، في حال استمرار الحكومة بعدم تسييل الميزانيات المعتمدة.
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في منشورها أنها سجلت خلال شهر أغسطس 2019 إيرادات تقدّر بحوالي 2 مليار دولار أميركي، أي بانخفاض قدره 117 مليون دولار أمريكي “5 بالمئة” مقارنة بشهر يوليو، وارتفاع بحوالي 466 مليون دولار أميركي “30 بالمئة” مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.
#Libya _ now | Libyan oil.. Decrease in revenues and warning of production decline
.
.
The National Oil Corporation announced a decrease in revenues in August in a statement on its official website from a sharp decline in Libyan oil production over the next nine months, if the government continues not to realize the approved budget.
In its publication, the National Oil Corporation (institution) reported that it recorded an estimated $ 2 billion in revenues of $ 2019 billion, a decrease of $ 117 million compared to a month. July, an increase of about $ 466 million "30 %" compared to August last year.
أضف تعليقـك