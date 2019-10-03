ليبيا_الآن| النفط الليبي.. انخفاض في الإيرادات وتحذير من تراجع الإنتاج . . أ…

#ليبيا_الآن| النفط الليبي.. انخفاض في الإيرادات وتحذير من تراجع الإنتاج

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن انخفاض الإيرادات في شهر أغسطس محذرةً في بيان لها على موقعها الرسمي على الانترنت من تراجع حادّ في إنتاج النفط الليبي خلال الأشهر التسعة المقبلة، في حال استمرار الحكومة بعدم تسييل الميزانيات المعتمدة.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في منشورها أنها سجلت خلال شهر أغسطس 2019 إيرادات تقدّر بحوالي 2 مليار دولار أميركي، أي بانخفاض قدره 117 مليون دولار أمريكي “5 بالمئة” مقارنة بشهر يوليو، وارتفاع بحوالي 466 مليون دولار أميركي “30 بالمئة” مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.