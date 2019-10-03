ليبيا_الآن| واشنطن تدخل “الحقل الليبي” بخطى ثابتة . . . تتضح أكثر دلالات عو…

#ليبيا_الآن| واشنطن تدخل “الحقل الليبي” بخطى ثابتة

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تتضح أكثر دلالات عودة النفوذ الأمريكي إلى ليبيا التي تعيش أزمة مُعقّدة تمتد آثارها إلى أوروبا مُتمثلة بتدفقات الهجرة، عدا عن تزايد المخاوف من تحوّلها إلى “بوابة للإرهاب” بعد مقتل عشرات الإرهابيين بغارات مكثفة للأفريكوم.

داخلياً وخارجياً، جواً وعلى الأرض، تتحرّك واشنطن باتجاه توسيع نفوذها في أزمة ليبيا.. كان آخر هذه التحركات اجتماع وفد رفيع المستوى من الكونغرس الأمريكي مع السفير الأمريكي لدى ليبيا، نورلاند، وموظفي سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، في تونس، للمرة الأولى منذ أعوام، لبحث المداخل التي من المُمكن أن تُوسّع بها واشنطن تدخلها لحل أزمة ليبيا.