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#ليبيا_الآن| بلدي أبوسليم يطلب وقف إنشاء المباني بمشروع الهضبة . . . طالب ال…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بلدي أبوسليم يطلب وقف إنشاء المباني بمشروع الهضبة
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طالب المجلس البلدي أبوسليم بوقف عملية البناء المجمعة أو الفردية عملية البناء في منطقة مشروع الهضبة ومحيطها.

ووجه المجلس هذا الطلب إلى كافة شركات المقاولات والمواطنين والشركات والعاملين في مجال إنشاء المباني بكافة أنواعها أو مواطنين الذين لديهم أعمال بناء قائمة أو ضمن مخططاتهم لإنشاء مبان سكنية أو تجارية في المنطقة.

وبرر المجلس الطلب بوجود الكثير من المباني في مناطق خارج المخططات العمرانية المعتمدة وواقعة في فضاء عام أو مشروعات للدولة ستقام لاحقا من بينها مسار السكك الحديد والمخطط العمراني الجيل الثالث حسب المخطط 2025.

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  • بالنسبة لموضوع المخطط اليوم إنعاش 2025 – ملغي/
    – يجب العرض على ادارة البلدية مشروع الإنشاءي الصيانة وتغيير ممرات المشاءة ( الرصيف ) وسط الطرقات وزرع الأشجار بمنظومة الري الهيدرولويكي – الممرات الاسمنتية بين مشروع العمارات السكنية –
    ووضع سياح حديدي بأبواب ذات اقفال خاصة بالبلدية لمجمعات الكهربائية والالياف البصرية .
    وتوزيع حاويات القمامة بشكل يناسب المنطقة وتزويد كاميرات مراقبة على المعدات ومخالفة رمي القمامة بطريقة عشواءية – وتوفير ما يلزم من شرطة المرور والمراكز الامنية داخل الإشارات الضوءية الخاصة بمنطقة ابوسليم والمستشفي الخاص بالمنطقة .

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