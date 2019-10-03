ليبيا_الآن| بلدي أبوسليم يطلب وقف إنشاء المباني بمشروع الهضبة . . . طالب ال…

#ليبيا_الآن| بلدي أبوسليم يطلب وقف إنشاء المباني بمشروع الهضبة

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طالب المجلس البلدي أبوسليم بوقف عملية البناء المجمعة أو الفردية عملية البناء في منطقة مشروع الهضبة ومحيطها.

ووجه المجلس هذا الطلب إلى كافة شركات المقاولات والمواطنين والشركات والعاملين في مجال إنشاء المباني بكافة أنواعها أو مواطنين الذين لديهم أعمال بناء قائمة أو ضمن مخططاتهم لإنشاء مبان سكنية أو تجارية في المنطقة.

وبرر المجلس الطلب بوجود الكثير من المباني في مناطق خارج المخططات العمرانية المعتمدة وواقعة في فضاء عام أو مشروعات للدولة ستقام لاحقا من بينها مسار السكك الحديد والمخطط العمراني الجيل الثالث حسب المخطط 2025.