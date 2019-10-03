‎تصريح نائب رئيس جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية‎

صوتي | تصريح المقدم حاتم الغائب نائب رئيس جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية لـ #المرصد قبل قليل رداً على إتهامات مجلس الدولة :

– لا علاقة لنا تماماً بخطف عضو المجلس مصطفى التريكي ولا بالإفراج عنه ولا نعلم الجهة المسؤولة عن خطفه ، وسمعنا بنبأ الإفراج عنه من قبل خاطفيه وبإمكانه الكشف عنهم .

– نعتقد أن عملية خطف التريكي مجرد " ملعوب " للفتنة بين أهالي منطقة المطرد من جهة وبين الجهاز من جهة أخرى وقد تسرب مقطع له وهو يطالب بتبادل أسرى الكتيبة 107 التابعة للجيش وبعدها تمت عملية خطفه ، قناعتي أن مليشيات الزاوية متورطة في خطفه.

– تبعيتنا للقيادة العامة وللحكومة المؤقتة فهم وحدهم من قدم لنا الدعم ووقفوا معنا لمحاربة الجريمة ، اما فتحي باشاآغا قرر قبل أيام نقل الجهاز إلى الزاوية بزعم إتهامنا بقتل قيس الأبح رغم تأكيدنا عدم مسؤوليتنا عن قتله وعمر الخضراوي هو من عمل على هذا القرار رفقة علي اللافي .

– كل الوزراء المتعاقبين في #طرابلس حاربوا الجهاز مرة بحجة ما يسمونهم " المداخلة " وأخرى بحجة موالاتنا لـ " الكرامة " حتى باشاآغا إستبشرنا بعمله في البداية ثم تغير وأصبح مع المليشيات ، الوحيد الذي دعمنا هو الثني وكذلك القيادة العامة ونحن معهم وهم معنا .

– عملية خطف التريكي هدفها زعزعة #المطرد حتى تفتح الطريق أمام المليشيات لمهاجمة صرمان و#صبراتة وهذا غير مسموح بالنسبة لنا وقبل خطف التريكي بيوم كانوا يفاوضون لذات الغرض ورفضنا . #ليبيا