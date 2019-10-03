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الغرياني: التعامل بالعملة الليبية المطبوعة في #روسيا حرام شرعاً. #ليبيا
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الغرياني: بعد مشاركة الملاحدة الروس في القتال الالتحاق بالجبهات أصبح فرض عين. #المرصد
Ạlgẖryạny: dealing with Libyan currency printed in #Russia is forbidden. #Libya
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Ạlgẖryạny: After Russian humanists participated in the fight, joining the front became an eye. #Observatory
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