قيادي بـ”القوة المتحركة” يوجه اتهامات خطيرة لـ”الجويلي” ويحمله خسائر العزيزية وورشفانة -صوتي

وجه احد قيادات القوة الأمازيغية المتحركة “عصام الغريب” بجنزور اتهامات للواء اسامة الجويلي قائد المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق بطرد مجموعات مسلحة تتبع للقوة المتحركة من المحور،

مما سبب في خسارة مواقع كبيرة في منطقة العزيزية وورشفانه وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وانسحاب أعداد كبيرة من المحور.

وفيما يلي التفاصيل بالفيديو التالي: