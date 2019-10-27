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قيادي بـ”القوة المتحركة” يوجه اتهامات خطيرة لـ”الجويلي” ويحمله خسائر العزيزية وورشفانة -صوتي

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وجه احد قيادات القوة الأمازيغية المتحركة “عصام الغريب” بجنزور اتهامات للواء اسامة الجويلي قائد المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق بطرد مجموعات مسلحة تتبع للقوة المتحركة من المحور،

مما سبب في خسارة مواقع كبيرة في منطقة العزيزية وورشفانه وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وانسحاب أعداد كبيرة من المحور.

وفيما يلي التفاصيل بالفيديو التالي:

#عاجل استمع الى احد قيادات القوة الأمازيغية المتحركة "عصام الغريب" بجنزور يتهم اسامة الجويلي تابع لحكومة الوفاق بطرد مجموعات مسلحة تتبع للقوة المتحركة من المحور مما سبب في خسارة مواقع كبيرة في منطقة العزيزية وورشفانه وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وانسحاب أعداد كبيرة من المحور #ليبيا #العنوان

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Saturday, October 26, 2019

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • الجويلي والزنتان والليبيين فهموا اللعبة والمخطط – ندفعكم لقتال بعظكم حتى ينتهي الجنس العربي وعندها سنقيم مملكتنا التاريخية ويسطع نورها -ايها العرب السذج لقد عملنا لسنين وحلمنا كثيرا لتدميركم ولايئهامكم اننا معكم ولكن نحن لسنا معكم ونحن مع انفسنا ومع دولتنا الى نسعى لقيامها حثيثا ولن تكون دولتنا الا بدماركم وابادتكم -ايها العرب

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