وزير التعليم يصدر قرار بإيقاف مرتبات لأكثر من 152 ألف من موظفي وزارة التعليم (اسماء)

قرار السيد وزير التعليم رقم (1127) لسنة 2019م بشأن إيقاف مرتبات عاملين يتقاضون مرتبات من وزارة التعليم ولا يوجد لهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية او الاحتياط العام او موظفي دوواين مراقبات التعليم بالبلديات وعددهم (152958) مائة وإثنين وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون أولهم ابتسام المقطوف عمر إبراهيم وآخرهم يونس مفتاح أحمد عبدالعزيز والممكن استعراض أسمائهم على الرابط التالي: