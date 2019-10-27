وزير التعليم يصدر قرار بإيقاف مرتبات لأكثر من 152 ألف من موظفي وزارة التعليم (اسماء)

قرار السيد وزير التعليم رقم (1127) لسنة 2019م بشأن إيقاف مرتبات عاملين يتقاضون مرتبات من وزارة التعليم ولا يوجد لهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية او الاحتياط العام او موظفي دوواين مراقبات التعليم بالبلديات وعددهم (152958) مائة وإثنين وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون أولهم ابتسام المقطوف عمر إبراهيم وآخرهم يونس مفتاح أحمد عبدالعزيز والممكن استعراض أسمائهم على الرابط التالي:
تعليق
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اى واحد منهم يرفع قضية امام القضاء يكسبها بدون محامى فهذا الوزير نصاب ولا صفة شرعية له اصلا لانه لم ينل ثقة مجلس نواب الشعب طبقا لاتفاق الصخيرات المنتهية الصلاحية وبالتالى فان الحكومة المؤقتة هى الشرعية لانها نالت ثقة مجلس النواب وبالتالى قان قرار من وزير تعليم الحكومة المؤقتة باستمرارهم هو الصحيح امام المحاكم اما الوزير الدجال فمجرم جند اطفال المدارس لقتال الجيش الوطنى ويجب مقاضاته كمجرم حرب
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