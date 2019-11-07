أنباء متضاربة حول مقتل آمر الكتيبة 301 عبدالسلام الزوبي

تضاربت الانباء حول حقيقة خبر مقتل أو إصابة آمر الكتيبة 301 القيادي عبدالسلام الزوبي والتابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في غارة جوية على إحدى المقرات.

وقال نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي ومدونين أن القيادي الزوبي قد قتل في غارة جوية في إحدى محاور القتال دون تحديده، فيما تشير أنباء آخرى إلى إصابته بقصف مدفعي موجه استهدف مخزن ذخيرة بمنطقة الكريمية.

و أشارت أنباء أخرى إلى أن القيادي الزوبي توفى على إثر اصابته بالقصف المدفعي.

فيما نفت صفحات موالية لقوات الوفاق صحة الانباء الواردة بشأن مقتل القائد الميداني عبدالسلام الزوبي، معتبرةً أنها مجرد شائعات.