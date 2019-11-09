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صواريخ عشوائية على منطقة خلة الفرجان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

مصادر محلية : إستهداف منطقة خلة الفرجان جنوب العاصمة طرابلس بصواريخ عشوائية من قبل قوات الوفاق.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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