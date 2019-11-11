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ننشر جزء المذكرة التي قدمها وفد المجلس الرئاسي إلى محكمة الجنايات الدولية بشأن سيف الإسلام القذافي

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تحصلت صحيفة المرصد الليبية من مصدر في وزارة العدل بحكومة الوفاق في #طرابلس على جزء من المذكرة التي قدمها بإسم مكتب النائب العام وفد المجلس الرئاسي إلى محكمة الجنايات الدولية في جلستها الخاصة بقضية سيف الإسلام القذافي وقد ترأس الوفد وزير عدل الوفاق محمد لملوم رفقة مندوب الرئاسي في لاهاي أحمد الجهاني .

ينص هذا الجزء من المذكرة على أن قانون العفو العام ذو الرقم 6 لسنة 2015 الصادر عن مجلس النواب الليبي لا أثر ولا وجود له لأن المجلس وفقاً للمذكرة ” منعدم دستوريًا ” ولا يحمل أعضائه الصفة النيابية عند إصدارهم العفو لصدور حكم المحكمة العليا ضد النواب في نوفمبر 2014 .

وذلك في إشارة للحكم الصادر بعد الطعن الذي كان قد قدمه للمحكمة العليا حينها كل من خالد المشري وعبدالرؤوف المناعي عقب سيطرة فجر #ليبيا على #طرابلس بقوة السلاح معلنين عودة الحياة إلى المؤتمر العام منتهي الولاية وقيام حكومة الإنقاذ الموازية .

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • شر البلية ما ياضحك وماهى شرعية من قدموا هذه المذكرة اصلا على اى اساس ينتحل احدهم صفة وزير العدل دون ان ينال ثفة مجلس النواب طبقا لاتفاق الصخيرات الذى يعترف بشرعية مجلس النواب الذى لم بمنح هؤلاء اى صفة قانونية وبالتالى ما بنى على باطل فهو باطل وهذه المذكرة لا تصلح الا لمسح مؤخرة السراج وحكومته الباطلة وطظ فيكم ايها الفناكيش

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  • الاخوانى غبى منه فيه لاننا لو طبقنا القانون اصلا فان من قدموا المذكرة يدخلوا السجون بتهمة النصب والاحتيال الى جانب تهم اخرى بالانتماء لجماعة ارهابية فمجلس النواب الذى ينكروه معترف به بنص اتفاقية الصخيرات وانه موافقته شرط اساسى لشرعية اى حكومة وبما انهم ام بوافقوا على هذه الحكومة فهى باطلة وهى والعدم سواء وعلى المحكمة القبض فورا على هؤلاء المحتالين وايداعهم القفص ومحاكمتهم فورا

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