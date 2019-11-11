ننشر جزء المذكرة التي قدمها وفد المجلس الرئاسي إلى محكمة الجنايات الدولية بشأن سيف الإسلام القذافي

تحصلت صحيفة المرصد الليبية من مصدر في وزارة العدل بحكومة الوفاق في #طرابلس على جزء من المذكرة التي قدمها بإسم مكتب النائب العام وفد المجلس الرئاسي إلى محكمة الجنايات الدولية في جلستها الخاصة بقضية سيف الإسلام القذافي وقد ترأس الوفد وزير عدل الوفاق محمد لملوم رفقة مندوب الرئاسي في لاهاي أحمد الجهاني .

ينص هذا الجزء من المذكرة على أن قانون العفو العام ذو الرقم 6 لسنة 2015 الصادر عن مجلس النواب الليبي لا أثر ولا وجود له لأن المجلس وفقاً للمذكرة ” منعدم دستوريًا ” ولا يحمل أعضائه الصفة النيابية عند إصدارهم العفو لصدور حكم المحكمة العليا ضد النواب في نوفمبر 2014 .

وذلك في إشارة للحكم الصادر بعد الطعن الذي كان قد قدمه للمحكمة العليا حينها كل من خالد المشري وعبدالرؤوف المناعي عقب سيطرة فجر #ليبيا على #طرابلس بقوة السلاح معلنين عودة الحياة إلى المؤتمر العام منتهي الولاية وقيام حكومة الإنقاذ الموازية .