قناة الحوار التونسي تستعرض قصة صادمة لفتاة ليبية -فيديو

فيديو | قناة الحوار التونسي تستضيف هذه الليلة فتاة ليبية طلبت عدم كشف هويتها وتعاني من ضائقة مالية بعد أن طال بها المقام في #تونس وإرسالها والدتها وفق قولها للعلاج في #ألمانيا وعدم حصول الوالدة هناك على علاج على نفقة الدولة الليبية التي يبدو أن سفاراتها في البلدين قد تخلت عن هذه الأسرة مادفع هذه الفتاة لطلب الإعانة عبر شاشة تونسية مؤكدة أن والدتها في الشارع بمدينة #برلين وقد فشلت في الحصول على تكاليف العلاج. #ليبيا #المرصد.

فيديو | قناة الحوار التونسي تستضيف هذه الليلة فتاة ليبية طلبت عدم كشف هويتها وتعاني من ضائقة مالية بعد أن طال بها المقام… Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Tuesday, November 12, 2019