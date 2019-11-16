بركان الغضب: استهداف مدفع هاوزر تابع للجيش

أعلنت عملية بركان الغضب أن القوات التابعة لحكومة الوفاق استهدفت اليوم السبت بالمدفعية الثقيلة مدفع هاوزر تابعة للجيش الليبي.

وأوضحت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” ان مدفع الهاوزر الذي جرى استهدافه بالمدفعية الثقيلة كان يقصف عشوائياً الأحياء السكنية جنوب العاصمة طرابلس بحسب بركان الغضب.

من جانبها أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن القوات المسلحة قامت بتنفيذ عدد من العمليات العسكرية البرية والجوية على مواقع وتمركزات القوات التابعة لحكومة الوفاق في محيط العاصمة طرابلس.

وبينت شعبة الإعلام الحربي أنه جرى تنفيذ غارات جوية بمنطقة وادي الربيع استهدفت عدد ثلاث شاحنات مُحمّلة بالذخائر وآليات مُسلحة، والتي تنقل أيضاً عدد من العناصر الإرهابية ، موضحة أن الضربات كانت دقيقة للغاية ونتج عنها خسائر فادحة في صفوف قوات حكومة الوفاق.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أنه جرى أيضا تنفيذ غارة جوية بمنطقة تاجوراء استهدفت عدد خمس عربات مُسلحة تابعة لقوات حكومة الوفاق وتم تدميرها بالكامل كما جرى تنفيذ غارة جوية على مواقع قوات الوفاق بمحور خلة الفرجان ومحور عين زارة.

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